Женщина пообещала мужчине купить у него Lexus. И оставила его без машины, не заплатив

В Бишкеке милиция задержала подозреваемую в мошенничестве.

Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

Как сообщается, ранее, 27 июля этого года, в УВД обратился С. М. Он просил принять меры в отношении женщины по имени "А.", которая, по его словам, в конце мая забрала у него автомобиль Lexus ES250 стоимостью $18,5 тыс. под предлогом покупки, пообещав заплатить на следующий день. После этого она не появлялась.

На днях милиция задержала подозреваемую - Т. А., 1981 года рождения, и водворила ее в ИВС ГУВД столицы. Сейчас выясняется ее возможная причастность к другим преступлениям.



Пострадавших от действий подозреваемой и владеющих какой-либо информацией просят сообщить по телефонам: 0551 102 180, 0702 106 020, 102.



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