Дело "Кумтора". Бывшему депутату должны были вынести приговор, но не пришел его адвокат

Сегодня, 29 сентября, в Первомайском райсуде Бишкека должно было состояться судебное разбирательство в отношении экс-депутата парламента Алмазбека Баатырбекова, обвиняемого по делу "Кумтор".



До начала судебного заседания секретарь суда сообщила, что на заседание не явились гособвинитель и адвокат обвиняемого.

Сам Алмазбек Баатырбеков объяснил, что у его адвоката есть уважительные причины, по которым он не явился в суд. Однако не смог ответить, по каким именно обстоятельствам его защитник не смог прийти.

Неизвестно также и то, почему на заседание не явился гособвинитель. В итоге судья Махабат Бекишова перенесла заседание на 12 октября.

Напомним, 1 сентября в Первомайском райсуде Бишкека рассмотрели уголовное дело в отношении экс-депутатов Жогорку Кенеша Исхака Пирматова и Алмазбека Баатырбекова, которых органы следствия ГКНБ Кыргызстана обвиняли по делу "Кумтора". Пирматов был осужден и приговорен к штрафу.



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