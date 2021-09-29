Британские ученые объяснили невосприимчивость некоторых людей к COVID-19

Ученые из британского Центра вирусных исследований объяснили, почему часть населения планеты может оказаться невосприимчивой к COVID-19.

Результаты анализа опубликованы в журнале Science 28 сентября.

По мнению исследователей, все дело в особенностях генетики таких людей, а именно, наличии мутации гена OAS1 в организме.

Согласно результатам проведенного анализа, внутриклеточная защита этого гена помогает формировать естественный «иммунитет» к SARS-CoV-2, а также снижает тяжесть заболевания.

Исследователи в работе использовали метод секвенирования, это позволило выяснить, что вариант гена OAS1 способен «распознавать» некоторые типичные признаки вирусов, присущие в том числе COVID-19. Ген с мутацией отличается тем, что к его белку присоединена одна молекула жира, за счет которой он реагирует на возбудитель коронавируса и может послать «тревожные сигналы» иммунной системе.

Секвенирование — метод, который позволяют установить последовательность нуклеотидов в молекуле ДНК.

Ранее, 4 августа, заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган сообщил, что разделяет мнение о наличии у части людей генетических особенностей, которые дают высокий уровень интерферона и защиту от вируса за счет сильного врожденного иммунитета.

2 августа академик РАН, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян рассказал «Известиям», что повышенной защитой к коронавирусу обладают люди с высоким уровнем интерферона альфа, с высоким содержанием лимфоцитов в крови и носители некоторых генетических маркеров.



Источник: РИА "Новости"