"Неужели канадцы реально думают, что мы дадим им и дальше грабить КР?"

Руководство Центерры уже не сможет вернуть прежние позиции по Кумтору.
Таким мнением с нашим изданием поделился гражданский активист и член ОО "Всемирная лига граждан и гражданских объединений" Марат Джуманазаров.
По его словам, в данном вопросе весь народ поддерживает президента КР Садыра Жапарова.
"Уверен, что глава государства, исходя из его жизненного пути, в любом случае доведет эту ситуацию до конца. Да и народ уже не даст повернуть все вспять, так как каждый кыргызстанец понимает, что Кумтор – это наше национальное богатство. Надо будет мы все выйдем против, я сам буду одним из первых. Столько лет воровали наше золото, плюс разрушили нашу экологию. Неужели канадцы реально думают, что мы дадим, как и прежде, грабить нашу страну", - сказал Джуманазаров.
В то же время общественный деятель убежден, что не все ответственные лица за Кумтор смогут работать более или менее эффективно.
"С президентом и Тенгизом Болтуруком все понятно. Эти люди знают свое дело, но что касается министра экономики Аклыбека Жапарова, то здесь у меня большие сомнения. Это подтверждает и его прошлый опыт по Кумтору", - добавил он.
URL: https://www.vb.kg/407132
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!