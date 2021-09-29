Мэр поручил провести в Бишкеке разъяснительную работу по соблюдению лимитов потребления электричества

Мэр Бишкека потребовал от городских служб предметной проработки вопросов, сообщает пресс-служба муниципалитета.
Согласно информации, состоялось плановое совещание градоначальника Айбека Жунушалиева с главами райадминистраций, со всеми руководителями служб и подразделений мэрии.
Участники планерки рассмотрели вопросы работы по инвентаризации и выявлению неучтенного муниципального имущества и земельных участков, меры по соблюдению лимитов потребления электроэнергии.
По результатам совещания Айбек Жунушалиев сказал, что поставленные задачи по инвентаризации муниципального имущества выполняются ненадлежащим образом и потребовал предоставить качественный анализ результатов проведенной работы, в противном случае, данная деятельность будет признана неудовлетворительной.
Для выявления задолженности среди арендаторов земель акимам районов поручено принять исчерпывающие меры к должникам в рамках действующего законодательства.
Также главам районов совместно с ОАО «Северэлектро» необходимо усилить разъяснительную работу с горожанами по соблюдению лимитов потребления электричества.
В завершение планерки градоначальник предупредил всех руководителей городских служб и предприятий, что если к следующему совещанию они не предоставят качественные результаты своей работы, будут приняты соответствующие меры дисциплинарного характера. Также он потребовал предметной проработки выносимых на повестку совещания вопросов.
Источник: Медиа центр, gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!