Мэр поручил провести в Бишкеке разъяснительную работу по соблюдению лимитов потребления электричества

Мэр Бишкека потребовал от городских служб предметной проработки вопросов, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Согласно информации, состоялось плановое совещание градоначальника Айбека Жунушалиева с главами райадминистраций, со всеми руководителями служб и подразделений мэрии.

Участники планерки рассмотрели вопросы работы по инвентаризации и выявлению неучтенного муниципального имущества и земельных участков, меры по соблюдению лимитов потребления электроэнергии.

По результатам совещания Айбек Жунушалиев сказал, что поставленные задачи по инвентаризации муниципального имущества выполняются ненадлежащим образом и потребовал предоставить качественный анализ результатов проведенной работы, в противном случае, данная деятельность будет признана неудовлетворительной.

Для выявления задолженности среди арендаторов земель акимам районов поручено принять исчерпывающие меры к должникам в рамках действующего законодательства.

Также главам районов совместно с ОАО «Северэлектро» необходимо усилить разъяснительную работу с горожанами по соблюдению лимитов потребления электричества.

В завершение планерки градоначальник предупредил всех руководителей городских служб и предприятий, что если к следующему совещанию они не предоставят качественные результаты своей работы, будут приняты соответствующие меры дисциплинарного характера. Также он потребовал предметной проработки выносимых на повестку совещания вопросов.

Источник: Медиа центр, gezitter.org