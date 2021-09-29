В Кыргызстане в начале октября ожидается первый снег

В период с 1 по 4 октября ожидается резкое изменение погоды: на большей части республики временами дожди, в предгорных районах переход дождя в снег, в горных районах снег.

Как сообщает Кыргызгидромет, 2 октября днем и 3 октября в отдельных районах осадки сильные. Местами усиление западного ветра до 15-20 м/с.

2-3 октября ожидается понижение дневной температуры воздуха: в Чуйской долине до 5…10°, в Таласской долине до 4…9°, в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей до 9…14°, в Иссык-Кульской котловине и в зоне земледелия Нарынской области до 4…9° тепла, в горных районах до 0…-5° мороза.

Такая неустойчивая погода осложнит проведение сельскохозяйственных работ, выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

3-5 октября ночью ожидаются заморозки в зоне земледелия Чуйской области и в предгорных районах Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей до 0…-2°, в зоне земледелия Таласской, Иссык-Кульской, Нарынской областей до -2…-4°.

Заморозки такой интенсивности опасны для неубранных овощных культур, выкопанных и неукрытых клубней картофеля, сахарной свеклы.



Элгезит