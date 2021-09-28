Депутат Мадеминов: Когда выходим к народу, то виноваты мы, депутаты, мы «чимкирики»

На парламентском заседании 27 сентября, депутат Мурадыл Мадеминов подверг критике работу кабинета министров.
«Когда выходим к народу, то виноваты мы, депутаты, мы «чимкирики», мы хапаем. Но у нас нет других денег, окромя 36 тыс. сомов. То есть кроме зарплаты у нас других денег нет. Почему вы, представители кабинета министров, выходя к народу, не говорите, что деньги у вас, а депутаты просто дают разрешение? Вы сейчас просите средства на организацию мероприятий. Это народные деньги», — отметил депутат.
«Здесь указано несколько мероприятий, они проведены в рамках государственных мероприятий», — сказал представитель кабмина.
Источник: SUPER.KG, gezitter.org
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