ГКНБ: Задержана группа должностных лиц Иссык-Кульского Госрегистра

Бишкек, "Саясат. kg". ГКНБ продолжается системная работа по выявлению, предупреждению и пресечению коррупционных проявлений в системе государственных органов.

Так, в ГКНБ с заявлением обратился гражданин о принятии мер в отношении руководителя Иссык-Кульского Госрегистра, который вымогал часть дорогостоящего земельного участка, принадлежащего заявителю, расположенного в рекреационной зоне вблизи озера Иссык-Куль, за оформление контуров земельного участка.

По данному факту было начато досудебное производство, в рамках которого получены неопровержимые доказательства преступного сговора должностных лиц Иссык-Кульского Госрегистра с одним из предпринимателей, владеющим частным пансионатом, расположенном вблизи земельного участка, принадлежащего потерпевшему, в собственность которого должностные лица принуждали оформить требуемый земельный участок.

28 сентября 2021 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.326 ч.2 п.1 УК КР (Вымогательство взятки) были задержаны Директор Иссык-Кульского Госрегистра А.Н., его подчиненный К.Н., а также частный предприниматель У.Б., которые водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В установленный законом срок подозреваемые будут уведомлены о подозрении, а Первомайским районным судом г.Бишкек рассмотрен вопрос избрания в отношении них меры пресечения на период следствия.

Одновременно с этим следствие располагает данными о системных проявлениях коррупции в Иссык-Кульском Госрегистре при оформлении сделок с земельными участками, которые будут проверены в ходе досудебного производства, а по его окончанию всем виновным лицам будет дана юридическая оценка.