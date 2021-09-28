ГКНБ: Задержана группа должностных лиц Иссык-Кульского Госрегистра

Бишкек, "Саясат. kg". ГКНБ продолжается системная работа по выявлению, предупреждению и пресечению коррупционных проявлений в системе государственных органов.
Так, в ГКНБ с заявлением обратился гражданин о принятии мер в отношении руководителя Иссык-Кульского Госрегистра, который вымогал часть дорогостоящего земельного участка, принадлежащего заявителю, расположенного в рекреационной зоне вблизи озера Иссык-Куль, за оформление контуров земельного участка.
По данному факту было начато досудебное производство, в рамках которого получены неопровержимые доказательства преступного сговора должностных лиц Иссык-Кульского Госрегистра с одним из предпринимателей, владеющим частным пансионатом, расположенном вблизи земельного участка, принадлежащего потерпевшему, в собственность которого должностные лица принуждали оформить требуемый земельный участок.
28 сентября 2021 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.326 ч.2 п.1 УК КР (Вымогательство взятки) были задержаны Директор Иссык-Кульского Госрегистра А.Н., его подчиненный К.Н., а также частный предприниматель У.Б., которые водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.
В установленный законом срок подозреваемые будут уведомлены о подозрении, а Первомайским районным судом г.Бишкек рассмотрен вопрос избрания в отношении них меры пресечения на период следствия.
Одновременно с этим следствие располагает данными о системных проявлениях коррупции в Иссык-Кульском Госрегистре при оформлении сделок с земельными участками, которые будут проверены в ходе досудебного производства, а по его окончанию всем виновным лицам будет дана юридическая оценка.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!