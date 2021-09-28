Закон против семейного насилия назвали недостаточно эффективным. И предложили изменения

В Законе "Об охране и защите от семейного насилия" есть недостатки и пробелы.

К такому заключению пришли эксперты по результатам исследования, проведенного общественным объединением "Гражданский союз" в рамках инициативы ЕС-ООН "Луч света".

Как сообщается в пресс-релизе "Гражданского союза", в рамках исследования выявляли, насколько нормы национального законодательства соответствуют международным стандартам в области искоренения насилия в отношении женщин и девочек, а также изучали воздействие этих норм на фактическую защищенность женщин и девочек от насилия.

Отмечается, что в 2003 году Кыргызстан первым среди стран СНГ принял специальный закон по защите от семейного насилия.

Благодаря этому закону государственные и муниципальные служащие перестали говорить, что насилия в семье не существует.

В 2017 году закон основательно пересмотрели, была принята новая редакция. Новые нормы улучшали защиту жертв семейного насилия, но при этом в законе все еще остаются значительные пробелы, отмечают эксперты.

Например, закон не содержит понятия "сексуальное насилие" . Хотя международные органы, в том числе Генеральная ассамблея ООН, Совет Европы, признают, что сексуальное насилие является одной из распространенных форм насилия в семье.

Закон в статье 1 дает определение лиц, кто подпадает под понятие "член семьи" и "лица, приравненные к членам семьи", включая "лиц, которые состоят в фактических брачных отношениях", и "иные родственники, проживающие совместно".

В целом это соответствует международным нормам, но совместное проживание лиц, к примеру, бывших супругов, не должно являться обязательным критерием для квалификации определенных деяний как "семейного насилия".

Гражданский союз призывает внести изменения в Закон "Об охране и защите от семейного насилия", чтобы обеспечить более полную защищенность женщин и девочек от насилия в семье.

В частности, эксперты считают необходимым дополнить определение семейного насилия в законе и изложить его в следующей редакции:

"Семейное насилие – это деяние, характеризующееся умышленными уголовно наказуемыми действиями или (и) бездействием, сопровождающееся физическим, психологическим, сексуальным, экономическим и культурным насилием, угрозами, а также пренебрежительным отношением или (и) принуждением к совершению определенных действий, которые наносят физические и психологические страдания, а также угрозу жизни, совершенные одним членом семьи в отношении другого члена семьи/ приравненного к нему лица".

При этом законодательство должно применяться как минимум:

- к лицам, которые состоят или состояли в интимных отношениях, включая супружеские отношения, гражданский брак, раздельное проживание;

- к лицам, находящимся в семейных отношениях;

- к членам одного домохозяйства.

Справка

В январе 2020 года в партнерстве с правительством Кыргызстана ЕС и ООН запустили многолетнюю страновую программу в рамках глобальной инициативы "Луч света" по искоренению всех форм насилия в отношении женщин и девочек.

Программа включает комплекс мероприятий в областях политики и законодательства, укрепления институтов, предотвращения насилия, оказания услуг пережившим насилие, сбора качественных данных и поддержки женского движения и гражданского общества. Программу реализуют пять агентств ООН (ООН-Женщины, ЮНФПА, ПРООН, ЮНИСЕФ и УНП ООН) под общим руководством постоянного координатора ООН в Кыргызской Республике.



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