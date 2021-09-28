В Кыргызстане вышла книга про трансгендеров. Олжобай Шакир положил в основу судьбу сына

В Кыргызстане вышла книга, посвященная трансгендерам, ее автор - писатель и публицист Олжобай Шакир.

Повесть основана на реальных событиях: судьбе сына писателя.

Олжобай Шакир рассказал Kaktus.media о своей книге.

- Не каждый родитель решается не то, чтобы написать книгу о такой личной истории своих детей, но даже кому-то рассказать. Как вы решились?

- Если для кого-то святы мечеть или церковь , то для меня - моя семья. Мои молитвы направлены на то, чтобы были живы мои родные. У меня нет другого наследия, кроме как построить для них хорошую жизнь и дать им образование. Некоторые хотят оставить детям дома и имущество, я же всегда хотел и хочу оставить им знания. Есть ли богатство ценнее человеческого достоинства и свободы? Ради этих целей в своей книге "Адам+" я писал не только о судьбе сына-трансгендера. В ней я хотел поднять вопрос укрепления семейного института. Если бы я был земледельцем или скотоводом, не смог бы донести эту мысль до общества.

Раз уж я вращаюсь в литературном мире, моя писательская миссия - не избегать обязанности быть механиком внутреннего мира читателя. Эти ценности натолкнули меня на написание книги.

- Чего вы хотели добиться публикацией своей книги?

- Я тоже вхож в общество трансгендеров, в глазах многих из них боль, печаль и уныние. Мне больно каждый раз, когда смотрю в их глаза. Некоторые из них делятся со мной внутренними переживаниями. К каждому из них я отношусь с принятием и любовью, как к собственному сыну. Но ведь мое отношение не заменит им тех родительских чувств, которых они достойны, которых они ждут. Многие родители выгнали этих детей на улицу. А в обществе псевдопатриоты и религиозные фанаты ненавидят их и не способны их понять.

Поэтому в своей книге я, описывая то, с чем столкнулся, попытался передать мысль о том, что человеческая судьба сложнее, чем мы думаем.

Всемирная организация здравоохранения вывела гомосексуализм в 1990 году, а трансгендерность в 2019 году из списка психических заболеваний. Несмотря на это в таких отстающих от мира обществах как наше, продолжают считать представителей ЛГБТ- сообщества психически больными людьми.

Да что говорить, у нас есть люди, считающие это заразной болезнью. В частности, один из лидеров религиозного сообщества, экс-муфтий Токтомушев заявил, что ЛГБТ - это болезнь и может распространиться в обществе, если не принять меры. Как, столкнувшись с таким мраком, не писать книгу?

- Как ваш сын отреагировал на книгу? Не был ли он против?

- Что касается этой темы, мы с сыном не делаем ничего, не обговорив. В целом, как родитель, я не делал ничего против воли своих детей. Я не такой человек.

- Он прочитал книгу? Какая была его реакция после выхода книги?

- Он очень обрадовался, когда я начал писать это произведение. При описании многих моментов я с ним советовался, поскольку легко ранить чувства тех, кто входит в ЛГБТ- сообщество. Мы, не замечая, часто дискриминируем их. Можно сказать, он был моим консультантом по вопросу гендера. Самый сильный штрих в книге написан моим сыном.

В подтексте Алика Шакирова (сына) есть сильная метафора:

Путь к себе

Мой жизненный путь похож на путь пешки. Ведь только пешка, достигнув последней клетки, может трансформироваться. Никто не знает, кто есть пешка, и только она знает, кем она хочет стать.

У пешки есть выбор - быть такой фигурой, какой она хочет быть. Она может захотеть быть конём, ну, или ладьей, а может, даже ферзём или слоном. Но чтобы стать тем, кем она хочет стать, на своём пути придется пройти черные и белые полосы жизни.

Но самая главная битва – выстоять против тех, кто будет стоять на дороге, пытаясь помешать дойти мне до цели, сбить с пути к себе. Чем ближе ты к своей трансформации, тем уязвимее ты сам, и тем опаснее становится жизнь.

Это как перерождение гусеницы в бабочку. На этапе трансформации гусеница забивается в кокон, и потому не может защитить себя. Она становится очень уязвимой для любой опасности. Именно поэтому для пешки тут важна защита и поддержка других фигур, и тем безопаснее становится ее путь к своей мечте.

Хоть это и небольшой текст, в нем лежит художественный арсенал, который следует изучить в литературе. Поэтому этот текст я внес в финальную главу, в качестве эпилога.

- Если книга принесет положительные результаты, например, поможет понять себя или своего ребенка, будете ли вы продолжать писать на эту тему?

- Эта не та тема, к которой можно относиться легкомысленно. Думаю, всю жизнь буду возвращаться к ней. Поскольку это необходимо для нашего общества, которое воспитывалось в коммунистической и тоталитарной системе. Хорошо или плохо примут мою книгу - не важно, тема эта не исчерпана. Невозможно одной книгой объяснить сложность человеческой природы.

Свою книгу "Адам+" продолжу как трилогию. Пока она вышла в свет только на русском и кыргызском языках. Но ее перевели на узбекский и казахские языки. Сейчас мы на этапе широкого распространения книги в Центральной Азии.



URL: https://kaktus.media/446677

