Абдиманнап Шайдуллаев: «Таджики никогда не стоят на своём слове»

Усилия таджиков за 10-15 лет не дали положительного результата, поэтому они начали нападать на подростков, сказал 27 сентября, информагентству NazarNews житель села Кок-Таш Абдиманнап Шайдуллаев

— Абдиманнап ага, что послужило причиной недавнего инцидента между кыргызскими и таджикскими школьниками: разногласия или на подростков повлияли конфликты на границе и конфликты начали молодеть?

— Я бы не сказал, что конфликты на границе начали молодеть. Вследствие того, что таджикские власти скрыто поддерживают своих школьников, 30 таджикских одиннадцатиклассников, не думая о последствиях, избили четырех восьмиклассников приграничного села Кок-Таш.

Они пошли на такое не случайно. Они проводят такую политику, что если будут продолжать мучить кыргызских подростков, то за 5 лет дух их упадёт и по достижении 16-летнего возраста они переселятся в другое место, а их землями завладеют они.

В общем, сделан первый шаг, чтобы вынудить избитых детей в перспективе переселиться в другое место. Усилия таджиков, предпринимаемые ими на протяжении 10-15 лет, не дали ожидаемого результата, поэтому они начали нападать на детей.

То есть они применяют как тактический ход избиение или похищение с последующим избиением кыргызских детей. Такую кулачную политику по отношению к нашим детям можно расценивать как очевидный сигнал с их стороны, что через пять лет эти земли отойдут им.

Теперь лица из органов не должны вызывать на допрос, проверять, сажать тех наших сограждан, кто заступился за детей. В большинстве случаев при инцидентах на границе было принято искать виновных серди кыргызов. Так, Жениш Разаков прилагал максимальные усилия в данном плане, чтобы прогнуть наших перед таджиками.

Действующая власть должна не прогинать людей, а, наоборот, поддержать, а именно, придать духу. Если придаст духу, то народ сам защитит границу.

— К слову, стоит произойти конфликту, как следует встреча руководителей двух областей, они переговаривают и обсуждают ситуацию. Переговоры могут поставить точку таким конфликтам?

— Не смогут. Таджики никогда не стоят на своём слове. Так что переговаривать с ними, обсуждать произошедшее и меры для урегулирования ситуации результата не дадут. Акимы, губернатор тоже не могут решить вопрос границы. Если вместо этого наша власть не будет ломать народ, не будет пригибать их перед таджиками, то мы одним только взглядом вернём их назад.

Источник: NazarNews, gezitter.org