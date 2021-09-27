«Валентина, ты великолепна!» – Макрегор о победе Шевченко

Конор Макгрегор ирландский боец смешанного стиля (MMA) прокомментировал бой Валентины Шевченко с Лорен Мерфи.

Свои поздравления он опубликовал в Twitter.

Отметим, Шевченко провела бой с американкой Мерфи на турнире UFC 266. В ходе схватки поединок был закончен техническим нокаутом. Таким образом спортсменка из Кыргызстана в шестой раз защитила свой пояс чемпионки.

Теперь на счету Валентины Шевченко 22 победы при трех поражениях.

Бишкек24