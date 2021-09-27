«Золото Кумтора» – Камчыбек Ташиев рассказал о доходах рудника и профиците бюджета

Накануне, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев принял участие в открытии нового здания ГКНБ в Алайском районе.

Во время выступления он затронул тему золоторудного месторождения Кумтор. Председатель ГКНБ, рассказал, о реальных доходах и о добычи золота.

Так он подчеркнул, что ни один грамм золота не покинул страну и за счет этого Кыргызстан разбогател.

«Когда в октябре мы пришли к власти, нам говорили, что мы не сможем выплачивать заработную плату, социальные выплаты, и что экономика страны пойдет на спад. Но, такого не было. В этом году по итогам шести месяцев были выполнены все бюджетные нормы. Кроме этого, профицит бюджета составил 564 млн сомов, то есть данные деньги стали лишними. Прогнозировали, что бюджет этого года будет 162 млрд сомов, но в итоге данный год мы закроем с бюджетом в 220 млрд сомов. А бюджет следующего года будет составлять более 250 млрд сомов. У нас есть возможность резко поднять бюджет. На данный момент повышается зарплата и социальные выплаты. Откуда деньги спросите вы? Нет, не кустуризация», – сказал Ташиев.

Также он отметил, что за 2021 год с «Кумтора» было получено $84 млн в то время, как за два месяца, июнь и июль, после введения внешнего управления было получено $90 млн. Камчыбек Ташиев подчеркнул, что ГКНБ рассекретил всю их коррупционную схему.

Бишкек24