Кыргызский фильм «Шамбала» выдвинут на премию «Оскар»

Фильм «Шамбала» от режиссера Артыкпая Суйундукова выдвинут на премию «Оскар» от Кыргызстана.
Фильм будет представлен в номинации «Лучший зарубежный художественный фильм». Об этом сообщили в Оскаровском комитете КР.
Стоит отметить, что фильм создан по мотивам повести Чингиза Айтматова «Белый пароход». После мировой премьеры, которая состоялась в международном фестивале в Шанхае, он успел получить множество наград.
Так, 25 апреля этого года фильм получил премию «Ника» за лучший фильм в странах Балтии, Грузии и Содружества Независимых Государств.
Напомним, что 94-я церемония вручения премии «Оскар» за заслуги в области кинематографии за 2021 год состоится 27 марта 2022 года в театре «Долби» (Голливуд, Лос-Анджелес).
Бишкек24
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