К.Ташиеву спустя 13 лет вручили звание «Почетный гражданин Алайского района». Фото

Главе ГКНБ КР Камчыбеку Ташиеву спустя 13 лет вручили звание «Почетный гражданин Алайского района».

Об этом сообщили в госадминистрации Алайского района.

По ее данным, в субботу, 25 сентября, с участием Ташиева прошло открытие нового здания Алайского районного отделения Главного управления ГКНБ КР по городу Ош и Ошской области.

В церемонии открытия участвовали личный состав и руководство отделения и управления, а также ветераны комитета нацбезопасности и представители органов местного самоуправления.

Аким Каныбек Апбасов в ходе церемонии отметил, что еще в 2008 году районной госадминистрацией было решено присвоить К.Ташиеву звание «Почетный гражданин Алайского района», однако официальное вручение так и не состоялось.

«5 октября 2008 года в селе Нура было сильное землетрясение, в результате которого погибли более 70 местных жителей. В то время Камчыбек Ташиев, руководя Министерством чрезвычайных ситуаций, принял оперативные меры: установил временное жилье МЧС для пострадавших, а с весны инициировал строительство домов для сельчан. Также Ташиев внес вклад в строительство дамбы и моста на территории Алайского района, поэтому было решено присвоить ему это звание», - объяснили представители акимиата.

Между тем, некоторые пользователи социальных сетей пишут, что данное звание главе ГКНБ вручили из лести.

Turmush