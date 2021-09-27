К.Ташиеву спустя 13 лет вручили звание «Почетный гражданин Алайского района». Фото

Главе ГКНБ КР Камчыбеку Ташиеву спустя 13 лет вручили звание «Почетный гражданин Алайского района».
Об этом сообщили в госадминистрации Алайского района.
По ее данным, в субботу, 25 сентября, с участием Ташиева прошло открытие нового здания Алайского районного отделения Главного управления ГКНБ КР по городу Ош и Ошской области.
В церемонии открытия участвовали личный состав и руководство отделения и управления, а также ветераны комитета нацбезопасности и представители органов местного самоуправления.
Аким Каныбек Апбасов в ходе церемонии отметил, что еще в 2008 году районной госадминистрацией было решено присвоить К.Ташиеву звание «Почетный гражданин Алайского района», однако официальное вручение так и не состоялось.
«5 октября 2008 года в селе Нура было сильное землетрясение, в результате которого погибли более 70 местных жителей. В то время Камчыбек Ташиев, руководя Министерством чрезвычайных ситуаций, принял оперативные меры: установил временное жилье МЧС для пострадавших, а с весны инициировал строительство домов для сельчан. Также Ташиев внес вклад в строительство дамбы и моста на территории Алайского района, поэтому было решено присвоить ему это звание», - объяснили представители акимиата.
Между тем, некоторые пользователи социальных сетей пишут, что данное звание главе ГКНБ вручили из лести.
Turmush
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!