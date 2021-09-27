Бизнес-омбудсмен спас компанию от незаконно начисленных налогов на 1,7 млрд сомов

В Кыргызстане компания смогла сохранить более 1,7 млрд сомов благодаря вмешательству бизнес-омбудсмена.

Об этом говорится в поступившем в редакцию пресс-релизе.

Как уточняется, в 2020 году компания (название не указано) прошла налоговую проверку, в результате которой ей были начислены доходы на нерезидентов (на нераспределенную прибыль компании) в размере 667 254 510 сомов, проценты (пеня) в размере 431 051 645,68 сома и санкция на сумму 667 254 510 сомов. Таким образом общая сумма "неожиданного" налогового обязательства приблизилась к 2 млрд сомов - 1 765 560 665,68 сома (порядка $20,8 млн).

Компания обратилась в Государственную налоговую службу с апелляцией и подала жалобу бизнес-омбудсмену. На основе анализа полученных материалов бизнес-омбудсмен пришел к выводу, что права, свободы и законные интересы субъекта предпринимательства были нарушены. Участник субъекта предпринимательской деятельности сменил юрисдикцию (страну регистрации) без выхода из состава участников компании и без ликвидации, что не является основанием для доначисления налогов. Акт реагирования был направлен в ГНС и аппарат правительства.

В результате начисления по налогу на нерезидентов были отменены, что позволило субъекту бизнеса сохранить 1 765 560 665,68 сома.

Бизнес-омбудсмен – уполномоченное лицо по защите прав, свобод и интересов субъектов предпринимательства. Рассматривает жалобы бизнеса на действия, решения, бездействие государственных органов, органов местного самоуправления и государственных предприятий.



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