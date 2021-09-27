Районное отделение  ГКНБ КР по Алайскому району переехало в новое здание

Бишкек, "Саясат. kg". Камчыбек Ташиев отметил, что будут продолжаться проводится мероприятия по укреплению материально-технической базы районных отделов во всех областях страны.
Сегодня, 25 сентября 2021 года с участием председателя ГКНБ КР Камчыбека Ташиева состоялось церемония открытия нового здания Алайского районного отдела ГКНБ КР Главного управления ГКНБ КР по городу Ош и Ошской области. В церемонии открытия приняли участие личный состав и руководство областного управления, ветераны специальной службы и представители местных органов власти.
В церемонии открытия председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев отметил, что будут продолжаться проводится мероприятия по укреплению материально-технической базы районных отделов во всех областях страны.
Председатель ГКНБ КР напомнил сотрудникам о строгом выполнении служебных задач. Также председатель ГКНБ КР отметил необходимость особо обращать внимание мероприятиям по противодействию коррупции, борьбой с организованной преступностью и пограничной безопасностью.
В ходе церемонии открытия, в соответствии с решением Алайской районной администрации председателю ГКНБ КР было вручено звание «Почетный житель Алайского района» с вручением соответствующего нагрудного знака. Решение было принято еще в 2008 году, однако не было реализовано.
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