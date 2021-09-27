ГКНБ выявлена группа компаний, осуществляющих импорт в страну лекарственных средств с последующей их реализацией населению по чрезмерно завышенной стоимости

Бишкек, "Саясат. kg". В настоящее время следствием устанавливается точная сумма ущерба.
ГКНБ в рамках проводимой системной работы по демонтажу коррупционных проявлений в системе здравоохранения получены данные о противоправной деятельности группы фармацевтических компаний, осуществляющих импорт лекарственных средств в страну, с последующей их реализацией населению по чрезмерно завышенной стоимости.
По данному факту было начато досудебное производство, в рамках которого были проведены обыски в офисных и складских помещениях отмеченных компаний, изъята финансовая документация, подтверждающая наличие двойной бухгалтерии.
Одновременно с этим установлено, что данная группа компаний в сговоре и при покровительстве отдельных должностных лиц контролирующих государственных органов, в целях уклонения от уплаты налогов, скрывает реальную стоимость ввозимых препаратов, в дальнейшем спекулируя ценообразованием лекарств при реализации населению.
Вышеотмеченные противоправные действия данных поставщиков лекарственных средств приводят к потерям налоговых поступлений в бюджет страны, а также к необоснованному завышению стоимости лекарств, в том числе жизненно важных, при их реализации населению.
Более того, в ходе следствия получены доказательства причастности данных компаний к использованию незаконных методов торговли и недобросовестной конкуренции путем лоббирования импортируемых дорогостоящих аналогов лекарственных средств через систему здравоохранения за денежное вознаграждение.
С учетом добытых по делу доказательств, был задержан один из руководителей указанных компаний «А.В.», который уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.319 ч.1 УК КР (Коррупция), а Первомайским районным судом г.Бишкек в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО ГКНБ КР.
В настоящее время следствием устанавливается точная сумма ущерба, причиненная государству в результате противоправной деятельности данных компаний и круг виновных лиц, действиям которых по результатам следствия будет дана юридическая оценка.
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