"Это же спецодежда, а не шуба". Соцсети возмущены пиаром главы "Ош-Тазалыка"

На официальной странице муниципального предприятия "Ош-Тазалык" опубликовали фотоотчет того, как глава предприятия Нурбек Исмаилов выдал специальную форму своим сотрудникам.

Критика в адрес главы "Ош-Тазалыка" Нурбека Исмаилова.

Критика в адрес главы "Ош-Тазалыка" Нурбека Исмаилова.

Почему столь рядовое событие потребовало личного участия главы ведомства, не уточняется.

На одной из фотографий Исмаилов помогает женщине преклонного возраста надеть униформу "Ош-Тазалыка".

Фото возмутило кыргызстанцев. Они раскритиковали руководство "Ош-Тазалыка" в лице Исмаилова.

Пользователи соцсетей сравнили это с церемонией надевания национальной одежды (чапана) или норковой шубы на торжественном мероприятии. Были и те, кто сетовал по поводу того, что бабушка в таком преклонном возрасте вынуждена работать на тяжелой черной работе.

Отметим, что после критики пользователей сообщение с официальной страницы было удалено.

С Нурбеком Исмаиловым редакции Kaktus.media связаться не удалось. Он не ответил на звонки.

Кто такой Нурбек Исмаилов?

33-летний Нурбек Исмаилов завоевал ряд наград на местных и международных турнирах по боям без правил. Одно время он тренировался в спортклубе покойного Санжара Кадыралиева. Известен под кличкой Кличко.

В "Ош-Тазалык" Исмаилов был назначен 6 декабря 2018 года. Он стал очередным спортсменом в этой должности. До него службу возглавляли Талант Капаров, боец смешанных единоборств, чемпион мира по кикбоксингу Шайлообек Атазов - ныне депутат Жогорку Кенеша Кыргызстана.

"Это же спецодежда, а не шуба". Соцсети возмущены пиаром главы "Ош-Тазалыка"

Исмаилов работал инспектором по налогам на центральным рынке Оша, а затем заместителем директора автобусного парка южной столицы.

Нападения на журналистов



На президентских выборах 2017 года Исмаилов вместе со спортсменами клуба "Адыгине файтер" курировал один из избирательных участков. Тогда представители нескольких СМИ, в том числе пресс-секретарь мэрии Оша Азамат Абсаттаров, обвинили спортсменов Исмаилова в том, что они напали на журналистов, которые освещали выборы. По данному инциденту было заведено досудебное производство, но дело не дошло до суда.

На парламентских выборах в октябре 2020 года сотрудник "Ош-Тазалыка" Достук Жолдошев и сотрудник ошского аэропорта Манас Алмаматов напали на журналистов Kloop.

Kloop провел расследование и выяснил, что и Жолдошев, и Алмаматов тренировались вместе с Нурбеком Исмаиловым.

Когда журналистское расследование было опубликовано и правоохранительные органы начали следствие, Достук Жолдошев был уволен из "Ош-Тазалыка".

Kloop выяснил, что Исмаилов закупал ГСМ для предприятия только у ОсОО "Россия-нефть". В какой-то период Уулкан Тургунова, жена экс-таможенника Раимбека Матраимова, была одним из учредителей этой компании.

Основатель компании "Россия-Нефть" Алишер Козуев сообщил, что партнерство с Уулкан Тургуновой продлилось всего четыре дня.



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