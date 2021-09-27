Глава ГКНБ КР заявил, что за два месяца Кумтор дал доход в $90 млн

За июнь-июль 2021 года Кыргызстан получил от золоторудного месторождения Кумтор прибыль в 90 млн долларов.

Об этом 25 сентября заявил председатель Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев на открытии нового здания отделения ведомства в Алайском районе Ошской области.

«За 21 год мы получили от «Кумтора» 84 млн долларов, а за прошедшие июнь-июль доход от месторождения составил 90 млн долларов. Вот, где находятся наши деньги. Богатство Кыргызстана разворовывали и крали. Мы раскрыли их коррупционные схемы... На Кумторе добывалось 1,5-2 тонны золота в месяц, которое потом вывозилось на самолете. На сегодня ни один грамм золота не покинул страну. За счет этого наш Кыргызстан разбогател, появились деньги», – заявил глава ГКНБ.

Он также добавил, что помимо «Кумтора» коррупционные проявления выявлены и в других горнодобывающих компаниях.

Ранее министр экономики и финансов КР Акылбек Жапаров сообщил «Азаттыку», что за четыре месяца под внешним управлением Кыргызстана на Кумторе было добыто 4,1 тонны золота. По его словам, продукция компании находится на территории КР и ее стоимость оценивается в 61-62 млн долларов. Он также добавил, что правительство или другая сторона не трогают эти средства и что предприятие работает в прежнем режиме.