Вице-президентом Международной федерации хоккея избран... кыргыз Айваз Оморканов

Вице-президентом Международной федерации хоккея по Азии и Океании избран кыргызстанец Айваз Оморканов.

Об этом сообщает спортивная профильная организация.

Айваз Оморканов родился 2 июня 1996 года в Бишкеке. Является самым молодым членом совета ИИХФ за всю историю. Он был избран региональным вице-президентом по Азии и Океании 25 сентября 2021 года. До избрания в совет федерации занимал пост генерального секретаря, а также менеджера по связям с общественностью Федерации хоккея Кыргызской Республики.

"Как бывший игрок национальной сборной, его большая страсть и увлеченность спортом вне льда также приводят к почетным наградам Кыргызстана, таким как почетная награда за развитие спорта и борьбы и вклад в борьбу с COVID-19. Айваз Оморканов изучал международную экономику и торговлю в Пекинском университете международного бизнеса и экономики в Китае. Получил степень бакалавра права в Кыргызском национальном университете и степень магистра международных отношений в Дипломатической академии Министерства иностранных дел Кыргызстана. В частном секторе он работал менеджером в строительной компании. Айваз Оморканов свободно владеет английским, китайским, русским и кыргызским языками. Помимо своей работы, он развил страсть к триатлону и прошел квалификацию на чемпионат мира ironman 70.3", - говорится на сайте спортивной организации.

"Я был первым игроком сборной Кыргызстана, примерно четыре года играл в хоккей, а потом уехал учиться в Китай. Я учился в китайской школе, получил экономическое образование в Китае. Спокойно говорю на китайском языке, могу вести переговоры - это сыграло в мою пользу на выборах. Семь лет почти я жил, учился и работал в Китае. Еще у меня есть юридическое образование, и скоро оканчиваю магистратуру, международные отношения", - прокомментировал свое избрание сам Айваз Оморканов.



Источник - 24.kg