Начали работу «мобильные группы» для информирования кыргызстанцев за рубежом

Бишкек, "Саясат. kg". Достигнутая технологичность процесса голосования является важным аспектом свободных и демократических выборов.

23 сентября 2021 года члены Центральной комиссии по выборам и проведению референдума Кыргызской Республики встретились с представителями общественных объединений соотечественников в городе Санкт-Петербург и Ленинградской области.

Встреча была организована в рамках проводимой ЦИК КР работы «мобильных групп». Соотечественникам, проживающим в г.Санкт-Петербурге и в Ленинградской области, подробно рассказали об особенностях предстоящих 28 ноября 2021 года выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, ответили на интересующие их вопросы.

Член ЦИК Кыргызстана Кайрат Маматов подчеркнул, что главное достижение реформы кыргызской избирательной системы - реализация принципа “Один голос - один избиратель”. Достигнутая технологичность процесса голосования является важным аспектом свободных и демократических выборов. Он призвал кыргызстанцев, трудящихся за пределами Кыргызстана, не оставаться в стороне, активно участвовать в выборах в депутаты Жогорку Кенеша КР. Тем более, что для этого создаются все необходимые условия с учетом пожеланий, высказанных на аналогичных встречах с соотечественниками.

Отвечая на вопросы, член К.Маматов отметил, что внедрить по многочисленным просьбам процедуру голосования посредством предоставления выездных урн на предприятия, где заняты большое количество кыргызстанцев, на предстоящие парламентские выборы не позволяет законодательство. К.Маматов напомнил, что раньше были случаи, когда направленная по заявкам выездная урна становилась причиной аннулирования результатов голосования на ряде зарубежных участков.

«Мобильные группы» были сформированы Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики во взаимодействии с Министерством иностранных дел и Министерством цифрового развития в рамках подготовки и проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 28 ноября 2021 года. Данная инициатива реализуется при поддержке ПРООН, Правительства Германии.

«Мобильные группы» проводят информационно-разъяснительную работу по организации предстоящих парламентских выборов, в том числе по вопросам включения граждан в список избирателей, адресов и количества избирательных участков, образованных за рубежом, постановке граждан на консульский учет, биометрической регистрации.

Согласно требованиям конституционного закона «О выборах Президента КР и депутатов ЖК КР», избирательные участки за рубежом образуются, как правило, на территории дипломатических представительств, консульских учреждений за рубежом по предложению Министерства иностранных дел и по согласованию с государствами аккредитации.

С 21 сентября «мобильные группы» начали работу в Российской Федерации. Уже состоялись встречи в гг.Москва и Санкт-Петербурге. С 28 сентября по 15 октября запланированы встречи в гг. Тюмень, Томск, Хабаровск, Казань, Самара, Краснодар.

С 23 по 28 сентября встречи проходят в Италии в гг. Рим и Кальяри, с 1 по 10 октября пройдут в Турции в гг. Стамбул и Анталья.

В ближайшее время будут также проведены аналогичные встречи в США в городах Нью-Йорк и Чикаго.