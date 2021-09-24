ГКНБ опроверг ложные заявления юриста Нурбека Токтакунова  

Бишкек, "Саясат. kg". Ложные заявления «юриста» Токтакунова вводят общественность в заблуждение, и путем черного пиара дискредитируют положительные результаты проводимой антикоррупционной политики.
ГКНБ считает необходимым отреагировать на ложные, нечем не подтвержденные и безосновательные заявления «юриста» Токтакунова, преследующего цель личного пиара, путем распространения ложной информации о проводимой органами национальной безопасности системной работе по возмещению ущерба по коррупционным, экономическим преступлениям и пополнения бюджета страны.
Как известно, в настоящее время органы национальной безопасности, несмотря на имеющуюся специфику службы, достаточно открыто и на постоянной основе, информируют общественность о результатах проводимой работы, в том числе в борьбе с коррупцией и возмещению ущерба.
Так, средствам массовой информации предоставляются, как сводные данные о возмещаемом в бюджет республики ущербе, так и аналогичные сведения по конкретным уголовным делам, вызвавшим широкий общественный резонанс.
В контексте ложных заявлений Токтакунова, не выдерживающих никакой критики, направленных лишь на привлечение, отсутствующего интереса общественности к его так называемой профессиональной деятельности «юриста», важно отметить следующее.
Возмещение ущерба в рамках расследуемых органами национальной безопасности уголовных дел четко регулируется уголовно-процессуальным законодательством, надзор за исполнением которого на постоянной основе осуществляется органами прокуратуры.
Более того, отмеченные денежные средства, после принятия окончательных процессуальных решений по уголовным делам, незамедлительно и в полном объеме перечисляются в бюджет сраны, а имущество, переданное подозреваемыми в счет погашения ущерба, принимается на баланс Фонда госимущества.
За последнее время органами национальной безопасности проведена колоссальная работа по возмещению ущерба, причиненного государству от совершения коррупционных и экономических преступлений, а пустые высказывания и ложные заявления «юриста» Токтакунова вводят общественность в заблуждение, и путем черного пиара дискредитируют положительные результаты проводимой антикоррупционной политики.
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