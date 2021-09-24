На протяжении десятилетий нехватка школ и детских садов остается нерешенной проблемой для Кыргызстана.
В то же время на повестке дня остается проблема нехватки педагогов.
Министерство образования и науки сообщило, что в школах страны в 2021-2022 учебном году не хватает 755 учителей. Министерство сообщает, что идет постоянная работа по устранению дефицита. С этой целью министерство сотрудничает с 12 высшими и 4 профессиональными учебными заведениями. При распределении по школам выпускников, отучившихся на контрактной основе, учитываются их пожелания. Районные и городские отделы образования собирают информацию о вакантных должностях в школах, на основе чего идет распределительная работа. В то же время учитываются и другие обстоятельства, вроде штатного расписания школ, расстояния до районного центра, языка обучения, надбавок к зарплате, льгот для молодых специалистов, обеспечения жильем и т.д.
Источник: газета «Майдан.kg» №32 от 22.09.2021 / стр. 7, gezitter.org
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