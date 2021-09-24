Делегация во главе с Масадыковым доставила в Афганистан гуманитарный груз

Гуманитарный груз официально передан и. о. первого заместителя премьер-министра новосозданного правительства Афганистана мулле Абдулу Гани Барадару.
По поручению президента Садыра Жапарова делегация Кыргызской Республики во главе с заместителем председателя Совета Безопасности Таалатбеком Масадыковым 23 сентября доставила в г. Кабул груз гуманитарной помощи от имени народа Кыргызстана народу Исламской Республики Афганистан.
Гуманитарный груз официально передан и. о. первого заместителя премьер-министра новосозданного правительства Афганистана мулле Абдулу Гани Барадару.
При встрече состоялась обстоятельная беседа Таалатбека Масадыкова с муллой Абдулом Гани Барадаром, в ходе которой стороны обсудили политическую ситуацию в Афганистане и обменялись мнениями по вопросам безопасности в стране и регионе в целом.
Абдул Гани Барадар поблагодарил президента Кыргызстана Садыра Жапарова и народ страны за предоставленную гуманитарную помощь афганскому народу.
Он особо отметил нужды Афганистана, поскольку обещанная международным сообществом гуманитарная помощь еще не поступила, а финансовые счета Афганистана до сих пор заморожены.
При беседе мулла Абдул Гани Барадар подчеркнул необходимость укрепления меры доверия с соседними странами, отметив, что для «Талибан» важно установить мир в стране и заниматься экономикой для улучшения жизни ее населения.
Кроме того, в ходе поездки в г. Кабул Таалатбек Масадыков провел протокольную встречу с и. о. министром иностранных дел Афганистана Амир Ханом Муттаки.
Источник: maralfm.kg, gezitter.org
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