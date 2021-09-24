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Похищение школьников в Лейлеке. Их задержали правоохранительные органы РТ

Двое школьников Лейлекского района Баткенской области были задержаны правоохранительными органами Таджикистана по факту незаконного пересечения госграницы.

Об этом 24.kg сообщили в полномочном представительстве президента в Баткене.

 
По их словам, подростков задержали 23 сентября в 23.00 на приграничном участке в селе Хистеварс Согдийской области Таджикистана напротив нефункционирущей АЗС села Жаштык Лейлекского района.
«Правоохранительными органами РТ по факту незаконного пересечения госграницы были задержаны 16-летние ученики местной школы Шерзат Юзбаев и Элибай Нейматов. По предварительным данным, они осуществляли перегруз сельхозпродукции (виноград) из автотранспорта РТ на авто марки Mercedes-Benz Sprinter КР», — отметили в обладминистрации.

Родители Шерзата Юзбаева находятся на заработках в России.

По данным обладминистрации, полномочный представитель президента в регионе Абдыкерим Алимбаев сейчас находится в Лейлекском районе на ранее запланированной встрече с главой Гафурского района Таджикистана.

УВД региона пока не может дать никакую информацию о пропаже и задержании несовершеннолетних жителей Лейлекского района.

     
Ссылка: https://24.kg/vlast/208237/ 
 

           

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