Экс-депутат ЖК Кубанычбек Нурматов останется в СИЗО на два месяца

Экс-депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Нурматова отправили в СИЗО ГКНБ на два месяца.
Такое решение принял накануне суд.
"Постановлением Первомайского районного суда г. Бишкек от 22 сентября 2021 года в отношении Нурматова К.С. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок досудебного производства, то есть до 20 ноября 2021 года, с содержанием в СИЗО ГКНБ КР", - говорится в сообщении пресс-службы суда.
Госкомитет национальной безопасности ведет досудебное производство по многочисленным фактам мошенничества в особо крупном размере со стороны бывшего депутата ЖК КР от политической партии "Кыргызстан" Кубанычбека Нурматова.
Напомним, Кубанычбек Нурматов был задержан ГКНБ 20 сентября по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, в 2013 году Нурматов в бытность аудитором Счетной палаты КР обманным путем завладел недвижимостью на сумму более 500 тысяч долларов.
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