В кабмине опровергли информацию о закрытии фондов Centerra по защите окружающей среды

Основная часть средств должна была пойти на защиту экологии.

В кабинете министров прокомментировали решение Улукбека Марипова о признании утратившим силу постановления правительства об утверждении положения об использовании средств, поступающих от закрытого акционерного общества "Кумтор голд компани" от 8 октября 2019 года.

Сообщается, что оно принято "в целях эффективной реализации указа президента от 19 марта 2021 г. УП №77 и обеспечения дальнейшего развития экологической системы Кыргызской Республики".

"Одновременно с этим Государственному комитету по экологии и климату в течение месяца надлежит образовать экспертную комиссию по оценке и отбору проектов по охране окружающей среды и сохранению природных богатств Кыргызской Республики. Отмечаем, что информация о закрытии Фонда развития природы и Фонда социального партнерства по развитию регионов не соответствует действительности", - говорится в заявлении пресс-службы кабмина.

Напомним, что после подписания стратегического соглашения между правительством Кыргызстана и Centerra Gold Inc. были созданы два фонда - социального партнерства по развитию регионов и развития природы, куда Centerra Gold безвозмездно перечислила более $67 миллионов. Основная часть средств должна была пойти на защиту экологии.

Часть денег потратили на строительство и капитальный ремонт больниц, а также на льготное кредитование. Ни одного проекта для улучшения окружающей среды реализовано не было.





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