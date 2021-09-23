В кабмине опровергли информацию о закрытии фондов Centerra по защите окружающей среды

Основная часть средств должна была пойти на защиту экологии.
В кабинете министров прокомментировали решение Улукбека Марипова о признании утратившим силу постановления правительства об утверждении положения об использовании средств, поступающих от закрытого акционерного общества "Кумтор голд компани" от 8 октября 2019 года.
Сообщается, что оно принято "в целях эффективной реализации указа президента от 19 марта 2021 г. УП №77 и обеспечения дальнейшего развития экологической системы Кыргызской Республики".
"Одновременно с этим Государственному комитету по экологии и климату в течение месяца надлежит образовать экспертную комиссию по оценке и отбору проектов по охране окружающей среды и сохранению природных богатств Кыргызской Республики. Отмечаем, что информация о закрытии Фонда развития природы и Фонда социального партнерства по развитию регионов не соответствует действительности", - говорится в заявлении пресс-службы кабмина.
Напомним, что после подписания стратегического соглашения между правительством Кыргызстана и Centerra Gold Inc. были созданы два фонда - социального партнерства по развитию регионов и развития природы, куда Centerra Gold безвозмездно перечислила более $67 миллионов. Основная часть средств должна была пойти на защиту экологии.
Часть денег потратили на строительство и капитальный ремонт больниц, а также на льготное кредитование. Ни одного проекта для улучшения окружающей среды реализовано не было.
URL: https://kaktus.media/446466
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!