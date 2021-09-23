Депутаты Жогорку Кенеша хотят лишить независимости Национальный банк. Это очень опасно

Депутаты Жогорку Кенеша Самат Ибраев и Бактыбек Турусбеков инициировали изменения в Закон "О Национальном банке Кыргызстана".

Об этом на своей странице в Facebook сообщила юрист Сания Токтогазиева.

По ее информации, в изменениях предлагают сделать так, чтобы НБ КР разрабатывал и проводил политику развития финансового рынка во взаимодействии с кабмином.



"Популизм и вредительство некоторых депутатов "легендарного" VI созыва ЖК ведут страну к пропасти. Мало того что Конституцию сломали, кодексы ломают, танцуют на костях и руинах верховенства права, они теперь решили свести на нет независимость Национального банка.

<...>

Почему это очень опасная инициатива? Это является фундаментальным нарушением принципа независимости НБ КР. Основная миссия национальных банков состоит в том, чтобы сдерживать политические ветви власти и не допустить проведения фискально безответственной политики (как со стороны правительства, так и президента и парламента), которая приведет к дестабилизации и инфляции в будущем. Инициатива депутатов Ибраева и Турусбекова полностью подрывает независимость Национального банка, делая его подвластным правительству (иными словами, президенту). Учитывая нашу провальную кадровую политику и то, что популизм, посредственность и дичайший непрофессионализм - это лицо политического бомонда нашей страны, уничтожение независимости НБ КР приведет к полнейшему развалу банковской системы КР, что, пожалуй, на сегодняшний день является единственным реальным сектором нашей экономики", - сообщила Токтогазиева.



URL: https://kaktus.media/446471

