Депутаты Жогорку Кенеша хотят лишить независимости Национальный банк. Это очень опасно

Депутаты Жогорку Кенеша Самат Ибраев и Бактыбек Турусбеков инициировали изменения в Закон "О Национальном банке Кыргызстана".
Об этом на своей странице в Facebook сообщила юрист Сания Токтогазиева.
По ее информации, в изменениях предлагают сделать так, чтобы НБ КР разрабатывал и проводил политику развития финансового рынка во взаимодействии с кабмином.
"Популизм и вредительство некоторых депутатов "легендарного" VI созыва ЖК ведут страну к пропасти. Мало того что Конституцию сломали, кодексы ломают, танцуют на костях и руинах верховенства права, они теперь решили свести на нет независимость Национального банка.
<...>
Почему это очень опасная инициатива? Это является фундаментальным нарушением принципа независимости НБ КР. Основная миссия национальных банков состоит в том, чтобы сдерживать политические ветви власти и не допустить проведения фискально безответственной политики (как со стороны правительства, так и президента и парламента), которая приведет к дестабилизации и инфляции в будущем. Инициатива депутатов Ибраева и Турусбекова полностью подрывает независимость Национального банка, делая его подвластным правительству (иными словами, президенту). Учитывая нашу провальную кадровую политику и то, что популизм, посредственность и дичайший непрофессионализм - это лицо политического бомонда нашей страны, уничтожение независимости НБ КР приведет к полнейшему развалу банковской системы КР, что, пожалуй, на сегодняшний день является единственным реальным сектором нашей экономики", - сообщила Токтогазиева.
URL: https://kaktus.media/446471
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!