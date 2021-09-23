Зулушев пояснил причину ареста Жээнбекова и Зулпукарова

По его словам, они сидят в заключении в соответствии с действующим законодательством.
На сегодняшнем заседании Жогорку Кенеша генеральный прокурор Курманкул Зулушев пояснил, почему были арестованы парламентарии Асылбек Жээнбеков и Торобай Зулпукаров.
По его словам, они сидят в заключении в соответствии с действующим законодательством.
«Согласно прежней Конституции, депутаты задерживались в случае совершения особо тяжких преступлений. Согласно действующему Основному закону, арест депутатов производится в случае совершения тяжких преступлени», — пояснил Зулушев.
Источник: Медиа центр, gezitter.org
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