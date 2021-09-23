Зулушев пояснил причину ареста Жээнбекова и Зулпукарова

По его словам, они сидят в заключении в соответствии с действующим законодательством.

На сегодняшнем заседании Жогорку Кенеша генеральный прокурор Курманкул Зулушев пояснил, почему были арестованы парламентарии Асылбек Жээнбеков и Торобай Зулпукаров.

По его словам, они сидят в заключении в соответствии с действующим законодательством.

«Согласно прежней Конституции, депутаты задерживались в случае совершения особо тяжких преступлений. Согласно действующему Основному закону, арест депутатов производится в случае совершения тяжких преступлени», — пояснил Зулушев.

Источник: Медиа центр, gezitter.org