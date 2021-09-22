Генпрокурор Курманкул Зулушев прокомментировал ссору с Мирланом Жеенчороевым

Зулушев в свою очередь подчеркнул, что он, будучи в должности генпрокурора, не раздает никому указания.
Депутат Мирлан Жеенчороев и генеральный прокурор Курманкул Зулушев на заседании Жогорку Кенеша 22 сентября высказались о своей перепалке, случившейся накануне.
По словам Жеенчороева, вчера они с Зулушевым немного поспорили.
"На эмоциях лишнего наговорили. Но мы поговорили после и развеяли все слухи. Впредь будем работать конструктивно", - отметил депутат.
Зулушев в свою очередь подчеркнул, что он, будучи в должности генпрокурора, не раздает никому указания.
"Я никому заказы не даю, по заказам не работаю и не закрываю. Работаю, соблюдая закон. Это моя основная обязанность", - заявил он.
Напомним, вчера, 21 сентября, на заседании комитета Жеенчороев и Зулушев поругались из-за того, что якобы генпрокурор поручил главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву найти что-то на депутата.
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