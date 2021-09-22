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Генпрокурор Курманкул Зулушев прокомментировал ссору с Мирланом Жеенчороевым

Зулушев в свою очередь подчеркнул, что он, будучи в должности генпрокурора, не раздает никому указания.

Депутат Мирлан Жеенчороев и генеральный прокурор Курманкул Зулушев на заседании Жогорку Кенеша 22 сентября высказались о своей перепалке, случившейся накануне.

 По словам Жеенчороева, вчера они с Зулушевым немного поспорили.

"На эмоциях лишнего наговорили. Но мы поговорили после и развеяли все слухи. Впредь будем работать конструктивно", - отметил депутат.

Зулушев в свою очередь подчеркнул, что он, будучи в должности генпрокурора, не раздает никому указания.

"Я никому заказы не даю, по заказам не работаю и не закрываю. Работаю, соблюдая закон. Это моя основная обязанность", - заявил он.

Напомним, вчера, 21 сентября, на заседании комитета Жеенчороев и Зулушев поругались из-за того, что якобы генпрокурор поручил главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву найти что-то на депутата.

 
URL: https://kaktus.media/446426
 

           

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