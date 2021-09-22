В ЖК хотят видеть главу ЦИК: Пусть разъяснит, как делили границы одномандатных округов

По границам одномандатных округов есть недопонимания, сказал депутат Улан Примов 22 сентября на заседании Жогорку Кенеша.

«Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов должна прийти сюда и дать нам разъяснения, так как поступает много жалоб и обращений. Уже начались очернения кандидатов со стороны некоторых политических сил.

Вы сами знаете, что Алайский, Чон-Алайский, Кара-Кульджинский районы объединили в один округ — Алайский. Это решение не я принимал, а ЦИК. Меня обвиняют в том, что в моих интересах было принято решение об объединении районов в один округ. На рабочей группе я говорил, что в Кара-Кульджинском районе проживают 100 тыс. жителей и там должен быть отдельный округ. Если бы я принимал решение, то было бы совсем по-другому», - отметил он.

Депутат предложил пригласить на заседание главу ЦИК, чтобы она рассказала, почему были внесены изменения по границам округов Ошской области.

28 ноября в Кыргызстане пройдут парламентские выборы по смешанной системе: 54 депутата будут избираться по партийному списку и 36 депутатов придут из одномандатных округов.

АКИпресс