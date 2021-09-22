Президент Жапаров вручил госнаграды отличившимся деятелям различных сфер

Пусть государственные награды вдохновляют вас и станут лучшим примером служения Родине для следующих поколений, сказал президент Садыр Жапаров 22 сентября на церемонии вручения государственных наград отличившимся кыргызстанцам.

Как сообщила пресс-служба Администрации президента, выступая перед участниками мероприятия, глава государства сказал, что в этом году Кыргызстан отмечает 30 лет со дня провозглашения независимости и для него является большой честью и ответственностью осуществлять деятельность в качестве президента в такую историческую дату.

Как отметил Жапаров, в незапамятные времена Манас Великодушный собрал разрозненные племена и образовал единый народ, а следующие великие предки — Барсбек каган, Курманбек, Эр-Табылды, Эр-Солтоной, Ормон хан, Алымбек Датка и Байтик баатыр — сохраняли землю, как зеницу ока, и передавали следующим поколениям.

«Истоки 30-летней независимости восходят к концу 20 века, но в начале 20 века кыргызская государственность находилась под угрозой исчезновения. Благодаря таким национальным лидерам, как Жусуп Абдрахманов, удалось защитить государственность от угрозы исчезновения. В то время многие выдающиеся выходцы из народа были репрессированы по всевозможным ложным обвинениям, однако на их место приходили новые блестящие личности. Один из них — Акматбек Сүйүмбаев, государственный деятель, дошедший до Берлина в годы Великой Отечественной войны. Он проявил героизм при взятии Рейхстага, а затем достойно прошел все этапы государственной службы и занял пост главы правительства», - сказал президент.

Он рассказал, что за годы работы на посту председателя Совета Министров Кыргызской ССР Акматбек Сүйүмбаев внес большой вклад в духовное богатство кыргызского народа, культуру и социально-экономическое развитие республики. В то же время хорошо отзывались о его трудолюбии и организаторских способностях. Современники вспоминали, что Акматбек Сүйүмбаев был прост и в общении с обычными людьми.

Глава государства отметил, что для него большая честь воздать должное героизму Жусупа Абдрахманова и Акматбека Сүйүмбаева, которые находились в авангарде социально-политических, социально-экономических, культурных и интеллектуальных преобразований и развития.

По его словам, награждение государственных деятелей Жусупа Абдрахманова и Акматбека Сүйүмбаева высшей степенью отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры» за их неустанный труд во благо страны — очень важное историческое событие.

«Наш священный долг — беречь наследие своих предков, которые в неспокойные времена проявили непоколебимую политическую волю, создали государственность, несли на себе бремя ответственности и проложили путь к развитию страны», - сказал он.

Также президент высоко оценил профессионализм медицинских работников, находившихся на передовой в борьбе против коронавирусной инфекции, днем и ночью спасавших пациентов от смертельной болезни.

Как отметил глава государства, во время пандемии кыргызстанцы показали свое единство, независимо от возраста, должностей и положения.

Однако, как сказал Садыр Жапаров, вспышка коронавирусной инфекции обнажила истинное положение медицины, показав необходимость оказания ей государственной поддержки.

Президент добавил, что подписал указы о незамедлительной поддержке медицинской сферы, подчеркнув важность проведения политики содействия сектору здравоохранения, которая напрямую связана со здоровьем нации, а значит и со здоровьем страны, приведя в пример сегодняшнее мероприятие.

Вместе с тем, глава государства отметил присутствующих на церемонии соотечественников, внесших весомый вклад в развитие социально-экономического, интеллектуального потенциала страны, науки и образования, отличившиеся большими достижениями в профессиональной деятельности, неустанно трудясь в сельском хозяйстве, дорожном секторе, в сфере предпринимательства и спорта.

«Сегодня ряды наших соотечественников, получивших государственные награды, дополняют люди, отличившиеся в сфере образования — в школах. В то время, когда мир развивается с упором на образование и науку, роль наших учителей, которые несут ответственность за образование подрастающего поколения, особенно важна сегодня. Чем прочнее фундамент обучения, тем больше мы сможем укреплять и развивать нашу любимую родину — Кыргызстан, предоставляя качественное образование молодым людям, которые являются основой и будущим нашей страны», - продолжил далее президент.

Наряду с этим Жапаров отметил достижения сограждан в области защиты прав и свобод человека. По словам президента, благодаря их неустанным усилиям, Кыргызстан отличается от многих других стран своей правозащитной деятельностью.

Он особо подчеркнул вклад предпринимателей, работающих в сельском хозяйстве, промышленности и туризме, которые помогают государству создать рабочие места. По его словам, предприниматели также вносят весомый вклад в развитие регионов.

«В заключение хочу выразить глубокую благодарность нашим соотечественникам, которые, несмотря на трудности при обретении независимости, продуктивно поработали в отмеченных сферах, добились результатов и принесли пользу обществу. Еще раз поздравляю наших граждан, получивших государственные награды за достойный труд!» - сказал президент.

Указом главы государства за существенный вклад в развитие социально-экономического, интеллектуального и культурного потенциала Кыргызской Республики, большие достижения в профессиональной деятельности, за многолетний плодотворный труд, в связи с 30-летием независимости страны, а также за иные отличия награждены 189 человек.

Званий «Кыргыз Республикасынын Баатыры» удостоены выдающиеся государственные деятели Жусуп Абдрахманов и Акматбек Сүйүмбаев (посмертно).

АКИпресс