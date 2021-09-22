Президент Академии тенниса напал на учительницу

Президент Академии тенниса Марат Тенизбаев напал на учительницу.

Об этом 24.kg сообщила пострадавшая Джамиля Садабаева.

По ее словам, инцидент произошел вчера примерно в 11.00.

"Руководство нас заставляет вместо учебной работы выбивать деньги с родителей. В этом году добавили еду в столовой - сделали платной, помимо контракта. Поэтому некоторые родители начали забирать детей. У меня из класса тоже уходила одна девочка. Администрация школы не давала покоя и по выходным звонили, говорили, что я должна уговорить школьницу остаться. К тому же на тот момент у меня была температура, был гайморит. В итоге девочку из академии забрали. А обвинили в этом меня. После этого я сказала, что в понедельник приду и уволюсь, но проработаю до обеда", - рассказывает Джамиля Садабаева.

В понедельник учительница пришла забирать документы, но президент общеобразовательной средней школы Марат Тенизбаев отказался выдавать их, из-за чего у них произошел конфликт.

"Чтобы забрать документы, я пошла к президенту. Но у него в кабинете сидели люди. Они не выходили. Прождав какое-то время, постучала в дверь и сказала, что я плохо себя чувствую. В этот момент на меня с криками и воплями накинулся президент академии. Он хотел ударить меня по лицу. Но у него не получилось это сделать. Он схватил меня за руку, дернул и обматерил", - говорит преподаватель.

После этого Джамиля Садабаева вызвала милицию.

Президент Академии тенниса Марат Тенизбаев рассказал 24.kg свою версию произошедшего. По его мнению, Джамиля Садабаева - заказное лицо. Он отрицает факт нападения на учительницу.

"Она устроилась к нам недавно. Говорит, приехала из Англии. Преподает английский язык. Но вдруг она заявляет, что хочет уволиться и требует немедленно выдать ей документы. Извините меня, нужно ведь заранее предупреждать, чтобы мы на ее место нашли замену. Но она решила бросить детей сразу. И еще. Были неоднократные случаи, когда академию хотели захватить. Она заказная. Никто на нее не нападал. Два свидетеля, сидевшие тогда в моем кабинете, подтвердят это. Я просто попросил дверь закрыть. Нападают, когда толкнут, ущипнут, ударят. Руки ей я не выкручивал. Вы на нее посмотрели бы. К ней невозможно подойти, дотронуться. Это огромная домна, у которой огромная голова, чтобы сочинять небылицы. Я же говорю, это заказной человек", - заключил Марат Тенизбаев.

В УВД Октябрьского района, куда обратилась учительница, сообщили 24.kg, что факт зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное производство по статье 119 "Мелкое хулиганство" Кодекса Кыргызской Республики о проступках.

Для определения тяжести полученных телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет дана юридическая оценка действиям Марата Тенизбаева.

Источник - 24.kg