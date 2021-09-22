Жогорку Кенеш согласился с возражениями Садыра Жапарова о проектах новых кодексов

Депутаты Жогорку Кенеша на заседании 22 сентября одобрили возражения президента Садыра Жапарова относительно проектов новых кодексов.

Напомним, данные кодексы в случае подписания главой государства могли вступить в силу еще 1 сентября.

Однако Жапаров вернул проекты Уголовного кодекса, Кодекса о проступках и Уголовно-процессуального кодекса в Жогорку Кенеш с возражениями, попросив доработать статью 177 Кодекса о правонарушениях, а также пересмотреть статьи 191, 352, 358, 359 Уголовного кодекса.

Сегодня парламент согласился с мнением президента. За проголосовали 99 депутатов.

По данным пресс-службы главы государства, указанные статьи имеют ряд разночтений и противоречий с Конституцией и действующим законодательством.

В администрации главы государства привели пример: учитывая, что при совершении преступлений в отношении детей, лиц с ограниченными возможностями здоровья, женщин, находящихся в состоянии беременности, а также лиц, находящихся в беспомощном состоянии, не должен применяться принцип заведомости, в возражении предлагается доработать положения отдельных статей Уголовного кодекса в части исключения слов "заведомо", "заведомо для виновного".

Также Кодексом о правонарушениях предлагалось установить один из видов дополнительного правового последствия правонарушения - изъятие имущества в принудительном порядке на основании решения, в том числе уполномоченного органа.

Поскольку Конституцией установлено, что изъятие имущества помимо воли собственника допускается только по решению суда в установленном законом порядке, в кодексе были пересмотрены нормы, регламентирующие принудительное изъятие имущества.

Кроме того, предложено доработать положения кодексов, содержащие дискреционные полномочия, представляющие право должностному лицу самостоятельно принимать решения, основываясь не на норме права, а по своему усмотрению.



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