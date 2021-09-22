Нацбанк Кыргызстана не покупает золото Кумтора, продукция рудника не экспортируется

Национальный банк не заключал соглашения с «Кумтор Голд Компани» о покупке золота с месторождения Кумтор.

Об этом «Азаттыку» сообщили в пресс-службе НБ КР.

Как пояснили в Национальном банке КР, регулятор в рамках политики пополнения объема золотовалютных резервов регулярно осуществляет покупку предложенного местными производителями золота. Операции производятся только в рамках заключенных генеральных соглашений о купле-продаже золота между производителями золота и Национальным банком. Однако соглашения между «Кумтор Голд Компани» и НБ КР не заключалось.

Ранее внешний управляющий «КГК» Тенгиз Болтурук заявлял, что отныне всю продукцию рудника будет покупать Нацбанк.

В мае 2021 года ситуация вокруг крупнейшего в Кыргызстане месторождения Кумтор резко обострилась. Кыргызстан предъявил миллиардные иски против «Центерры» за экологические нарушения и ввел внешнее управление в ЗАО «Кумтор Голд Компани», которое разрабатывает золоторудное месторождение. Внешним управляющим стал бывший член совета директоров «Центерры» от Кыргызстана Тенгиз Болтурук. Власти страны заявили, что отныне золото не будет вывозиться на экспорт, а всю продукцию Кумтора будет покупать Национальный банк страны.

«Кумтор Голд Компани» перестала публиковать отчеты о производственных показателях. Компания ранее заявляла о планах добыть в 2021 году около 15 тонн золота. В прошлом году на Кумторе произведено более 17 тонн золота.

Министр экономики и финансов КР Акылбек Жапаров сообщил, за четыре месяца под внешним управлением Кыргызстана на Кумторе добыто 4,1 тонны золота, которые сейчас находятся на территории страны. Стоимость продукции оценивается в 61-62 млн долларов, сказал он.

Несколькими днями ранее Жапаров заявил, что власти страны изначально [с момента введения внешнего управления] начали прорабатывать новые каналы поставки золота. «Переговоры уже идут. Пока могу сказать, что условия будут не хуже прежних», - отметил он.

В последние годы основным покупателем кыргызстанского золота была Великобритания. Поставки золота составляли около половины всего экспорта страны. За 7 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт золота сократился с 626 млн до 233 млн долларов, а доля экспорта в общем объеме упала до 24%.

centralasian.org