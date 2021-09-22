Нургуль Оспанова: Подростковая беременность в КР - явление не из ряда вон

Хотим мы того или нет, но школьники уже живут половой жизнью.

"Подростковые беременности в Кыргызстане стали явлением не из разряда вон выходящим. Хотим мы того или нет, но школьники уже живут половой жизнью. А осознание же, что если ты ведешь половую жизнь, то надо хотя бы защитить себя от болезней, передающихся половым путем и от нежелательной беременности, еще не пришло. Природа определила возраст для начала половых отношений - после достижения совершеннолетия, и то при условии, если молодые люди к этому готовы.

Родители, у которых в семье растет девочка, должны заботиться о ее репродуктивном здоровье, без преувеличения, с пеленок. А подростковый период - это вообще особое в жизни девочки время: грань, отделяющая ее от взрослой женщины. Что самой девочке надо знать о репродуктивном здоровье? На чем должны акцентировать внимание ее родители, чтобы их дочь могла в будущем создать семью, стать счастливой мамой?" Об этом VB.KG рассказала врач – гинеколог ЦСМ №15 Нургуль Оспанова.

"Запад давно пережил время сексуальной революции, сегодня там иные приоритеты. За любой "особый" взгляд мужчины на женщину можно угодить под статью за сексуальное домогательство. Мы, конечно, не дошли до такого уровня эмансипации женщин, хотя, на мой взгляд, хорошего в этом тоже немного. Например, выходить замуж и рожать детей женщине за тридцать, как это сейчас принято на Западе, мягко говоря, поздновато. Природа отводит определенное время женщине для замужества и родов - от 21 года до 25 лет. Это наиболее оптимальный возраст для создания семьи. После 36 лет уже начинают лечить бесплодие через полгода после обращаемости. Поэтому всему свое время.

Но и ранняя половая жизнь - это тоже плохо. Раннее начало половой жизни подростков сопровождается восприятием ими сексуальной жизни в упрощенной форме, когда они не связывают половую жизнь с любовью и браком, критически в силу своего возраста не оценивают для себя последствий. Неиспользование или редкое применение контрацепции подростками связано в первую очередь с их низкой информированностью о последствиях незащищенного секса. А также с низкой информированностью о способах передачи и защите от ВИЧ, о контрацептивных средствах от нежелательной беременности.

И можно, если захотеть, найти самый оптимальный вариант беседы с детьми на эту достаточно деликатную тему, чтобы не навредить и предупредить. Подростки, уверяю вас, будут слушать. Это только кажется, что они колючие, они хотят и об этом знать, тем более что это касается непосредственно их.

Но беседовать надо только при одном условии: молодежи надо говорить всю правду о сексе - откуда берутся дети, о защищенном сексе, поскольку именно половой путь распространения ВИЧ преобладает сейчас в большей степени, поскольку девочки и в 15, и 16 лет становятся мамами. То есть сделать акцент на образовательной модели профилактики.

Безусловно, профилактические мероприятия в идеале должны реализовываться во всех учреждениях образования и быть адаптированы к разному контингенту учащихся с учетом их возраста. О профилактике здорового образа жизни говорят в школах, но, в частности, о репродуктивном здоровье – как-то вскользь, с оглядкой: а надо ли об этом говорить вслух. И, судя по нынешней ситуации, такие беседы, мягко говоря, не достигают цели. А говорить, повторяю, надо открыто. Хотя вроде, все всё знают, но поверхностно и случается то, что случается.

К сожалению, сейчас у большинства девочек нет душевной связи с мамами, единства с родителями. У наших детей, к сожалению, единство наблюдается только с сотовыми телефонами. И чаще девочки в случае беременности ищут поддержки не у родителей, а у подруг. А что может сказать подружка–ровесница? Гораздо лучше, если все–таки мама поддержит дочь и посоветует, что делать в этой ситуации. На мой взгляд, любая мама постарается принять решение, которое не повредит дочери".

Как матери понять, что с дочерью что–то не так? Беременность же выдает себя.

- Конечно, выдает. Если у девочки произошла задержка месячных, по утрам ее мучит рвота, она стала много спать или, наоборот, почти не спит, раздражена, то надо обязательно спокойно поговорить с ней. С детьми, особенно в подростковом возрасте, родителям надо быть предельно внимательными, постараться понять, поговорить с ребенком, но не командовать им. Главным человеком в жизни ребенка была и остается мать, девять месяцев они были связаны одной пуповиной, и эта связь не должна прерываться и после рождения. Не случайно же дети, когда чего–то боятся, кричат, тянутся к матери, именно в матери они видят надежную опору.

А что для организма девочки менее травматично - рожать или сделать аборт?

- Ни то и ни другое, ни аборт, и ни беременность. Всему, повторяю, свое время. Немало женщин приходят на прием, которые по каким–то причинам в молодости сделали аборт. Я даже не говорю о душевных переживаниях женщины и до и после этой манипуляции, они всегда сильные. Аборт - это еще и серьезный гормональный стресс для организма: одномоментно перестраиваются системы органов сначала в одну сторону, потом происходит прерывание беременности, все рушится и начинается перестройка организма в обратном направлении. И в несозревшем организме девочки аборт вызывает нарушения менструального цикла, причем тяжелые, которые очень сложно коррегировать.

Говорят, что здоровье подростков, и в частности девочек, вызывает опасения. Лидируют среди молодежи болезни нервной системы. Что вы на это скажете?

- У девочек, их мам, вообще у всего населения сегодня очень высокий уровень тревожности. Понятно, кризис, безработица, у каждого свои проблемы. Многие болезни происходят от тревожности. У моих пациенток в 70 процентах случаев возникает дисфункция яичников именно по этой причине. А сколько случаев дисфункции, маточных кровотечений у девочек вследствие высокой нагрузки - от тренировок, напряженной учебы. Родители требуют от дочери хороших отметок. Она переживет, больше занимается, чтобы угодить им. Но это же неправильно. Детский организм не выдерживает, происходят срывы.

А пока надо больше выявлять случаев беременности несовершеннолетних, чтобы они по совету подруг не натворили глупостей. А значит, работать с родителями, и именно с мамами. В Бишкеке есть Кыргызский альянс планирования семьи и Альянс по репродуктивному здоровью, в которых действуют четкие программы по работе с подростками в сфере репродуктивного здоровья, которые помогают молодежи в плане профилактики. Я считаю, что это актуально и правильно. Даже взрослые женщины не хотят озвучивать свои проблемы, не говоря о молодых.

И пока проблема ранней беременности, родов открыто не звучит, умалчивается, она не будет должным образом решаться. Мы должны озвучивать эту проблему, говорить о ней открыто. Ни в коем случае не осуждать и не ругать девочек. Просто объяснять, донести до каждой из них, что ранняя половая жизнь чревата серьезными последствиями для ее же будущего. И, конечно же, надо развивать институт семьи в стране.





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