Почему кыргызы стремятся отдавать детей в русскоязычные школы? Готовят мигрантов?

Пользователь ФБ Мурат Калмырза считает, что пора делать ставку на английский язык, а не русский.

«Почему мы делаем ставку на русский язык, когда отдаем детей в детский сад или в школу? Это язык XIX-XX века. Сейчас надо делать упор на английский язык. Наука, образование, технологии – все на английском языке. На русском языке только старые публикации, ничего нового. Вместо того чтобы сделать кыргызский и английский языки рабочими для детей, в школах изучают русский язык и литературу. Если вы готовите мигрантов, то готовьте мигрантов в развитые страны, где необходим английский язык. Готовьте для обучения в лучших вузах мира. Интересно, когда такую идею поддержат на государственном уровне? Необходимо пересмотреть все программы школьного и дошкольного образования! Самое главное – надо развивать родной язык», — пишет он.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org