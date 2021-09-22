Почему кыргызы стремятся отдавать детей в русскоязычные школы? Готовят мигрантов?

Пользователь ФБ Мурат Калмырза считает, что пора делать ставку на английский язык, а не русский.
«Почему мы делаем ставку на русский язык, когда отдаем детей в детский сад или в школу? Это язык XIX-XX века. Сейчас надо делать упор на английский язык. Наука, образование, технологии – все на английском языке. На русском языке только старые публикации, ничего нового. Вместо того чтобы сделать кыргызский и английский языки рабочими для детей, в школах изучают русский язык и литературу. Если вы готовите мигрантов, то готовьте мигрантов в развитые страны, где необходим английский язык. Готовьте для обучения в лучших вузах мира. Интересно, когда такую идею поддержат на государственном уровне? Необходимо пересмотреть все программы школьного и дошкольного образования! Самое главное – надо развивать родной язык», — пишет он.
Источник: Sayasat.kg, gezitter.org
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