Судебная экспертиза установила, что болезни Атамбаева не являются тяжелыми

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу экс-президента Алмазбека Атамбаева.

В ходе заседания судья Азирет Медеров зачитал судебно-медицинское заключение по главному обвиняемому.

В документе указывается, что болезни Алмазбека Атамбаева не входят в перечень тяжелых заболеваний.

«Алмазбек Атамбаев отказался сдавать биохимические анализы. В связи с этим определить точный диагноз не представляется возможным. Атамбаев также отказался от прохождения обследования в условиях медучреждений, а в ИК-47 отсутствует возможность судить объективно о его состоянии здоровья. При этом стрессовые ситуации могут привести к ухудшению здоровья подэкспертного», — написано в заключении

Сегодня пришло судебное заседание по делу о кой-ташских событиях. В суд был доставлен только политик Равшан Жээнбеков. В связи с тем, что Алмазбек Атамбаев и Фарид Ниязов не были доставлены, судебное разбирательство отложено на 27 сентября.

Напомним, ранее материалы экспертизы поступили в Первомайский районный суд Бишкека. В заключении отмечается: анализ представленных документов Атамбаева показал, что состояние его здоровья ухудшилось после перенесенного в 2020 году коронавируса.

Источник: argument.kg