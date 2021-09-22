«На вас найти что-то не составит труда». Произошла перепалка между Зулушевым и Жээнчороевым

На заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции произошла перепалка между депутатом Мирланом Жээнчороевым и генпрокурором Курманкулом Зулушевым.

На заседании стало известно, что президент Садыр Жапаров не принял и вернул обратно с возражениями Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс о правонарушениях.

Во время рассмотрения этого вопроса Жеенчороев сказал, что замечания президента уместные, но для обсуждения некоторых пунктов нужна согласительная комиссия.

Выступление депутата прерывал своими ремарками старший прокурор управления Генпрокуратуры, член экспертной группы по разработке кодексов Азизбек Шукурбеков.

«Азизбек мырза, вы в своей Генпрокуратуре вот так указывайте», — сказал депутат.

После этого генпрокурор Курманкул Зулушев призвал народного избранника не задевать словесно, а говорить уважительно.

«Вы слушайте, когда он отвечает, а не разговаривайте по телефону», — заступился Зулушев за своего сотрудника.

«Я не мальчик, чтобы мне звонить и говорить, чтобы подали на меня в розыск. Понимаю, вы сейчас обладаете неимоверной властью. А я вам скажу, как будет, вы скажете: «Камчыке (глава ГКНБ Камчыбек Ташиев — ред.), найди что-нибудь на Мирлана, он меня не слушается». Не делайте так. И эти дни пройдут», — парировал Жеенчороев.

На это генпрокурор ответил: «Я никому не даю команды. Если команда будет, то найти на вас что-то не составит труда».

Депутат сказал, что запугивать его без толку и что он боится только Бога. «Давайте уважать друг друга, а не указывать пальцем».

Тут вмешалась председатель комитета Наталья Никитенко и прекратила перепалку.

Источник: NazarNews