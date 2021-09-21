Алымкадыр Бейшеналиев просит выделить из бюджета на здравоохранение 506 млн сомов

На заседании парламентского комитета по бюджету и финансам министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев попросил выделить дополнительные средства на медицину.
На заседании парламентского комитета по бюджету и финансам министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев попросил выделить дополнительные средства на медицину.
«В прошлом году работа по борьбе с коронавирусной инфекцией была выполнена на 77,8 процента. На 2021 год было утверждено предварительно 618 млн сомов, но реальные потребности составили 756 млн сомов. Мы ожидаем средств до конца этого года. Поэтому просим увеличить у выделенных средств на 506 млн 450 тыс. сомов», — сказал министр.
Источник: SUPER.KG, gezitter.org
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