ГКНБ: По факту мошенничества задержан экс-депутат ЖК КР

Бишкек, "Саясат. kg". В ходе следствия были добыты доказательства о причастности экс-депутата к мошенническим действиям.
ГКНБ Кыргызской Республики осуществляется досудебное производство по многочисленным фактам мошенничества в особо крупном размере со стороны бывшего депутата ЖК КР от политической партии «Кыргызстан» «Н.К.».
В ходе следствия были добыты доказательства о причастности экс-депутата к мошенническим действиям.
Так, в 2013 году «Н.К.» в бытность аудитором Счетной палаты КР обманным путем завладел недвижимостью на сумму более 500 тыс. долларов США.
20 сентября 2021 года по подозрению в мошенничестве в порядке ст. 98 УПК КР «Н.К.» задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.КР УКМК
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