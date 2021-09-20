Что связывает семью Бакиева с одним из лидирующих партий Турции

Бишкек, “Саясат.kg”. Свадебные торжества Алмаш Бакиевой - новость номер один в Турции.

“В то время когда все гадают кто будет следующим оппозиционным кандидатом в президенты, оба лидера коалиции: председатель Республиканской Народной Партии (РНП) Кемаль Кылычдароглу, председатель İYİ партии Мераль Акшенер и мэр Анкары Мансур Яваш присоединились к свадебному торжеству сына депутата Метин Эргуна от İYİ партии Ильтериш Эргуна и дочери второго президента Кыргызстана Курманбека Бакиева - Алмаш Бакиевой. Лидер РНП Кемаль Кылычдароглу, лидер İYİ партии и мэр Анкары Мансур Яваш засвидетельствовали брак новообрученной пары.

Во время торжества Акшенер сказав свою речь: “Я не нахожусь здесь в качестве председателя İYİ партии. Ильтериш меня называет “тётя Мераль”. С 8 лет его знаю, поэтому нахожусь здесь в качестве старшего члена семьи. Двум детям желаю счастья. Пусть Всевышний состарит вас на одной подушке. Свидетельство о браке передаю уважаемому председателю господину Кылычдароглу, есть слова, которые бы он хотел сказать и советы, которые бы он хотел дать молодым”, - дала семейную тетрадь и микрофон Кылычдароглу.

Поблагодарив Акшенер, Кылычдароглу сказав: “Естественно, вручим семейную тетрадь хозяйке дома. Желаю счастья до конца вашей жизни”, - вручил семейную тетрадь невесте. Кемаль Кылычдароглу сделал невесте напоминание: “Госпожа невеста, наступили ли Вы на ногу жениха?”. Не зная этот турецкий обычай, невеста посмотрела на жениха, который вкратце объяснил обычай. Молодая девушка наступила на ногу жениха. Мераль Акшенер спросила: “Наступила?”. Невеста ответила: “Да, наступила!”.

Став свидетелем бракосочетания новооброченной пары Ильтериша и Алмаш, лидер Республиканской Народной Партии Кемаль Кылычдароглу выразил свои наилучшие пожелания семьям Бакиевых и Эргун”,- передает одно из турецких информагентств.

По нашим данным, Алмаш является дочерью брата экс-президента Адылбека Бакиева.

Справочно:

Народно-республиканская партия и İYİ выступают единым блоком, два года назад они победили в мэрских выборах в Анкаре, Измире, Анталии, Бурсе и в Стамбуле.

Народно-республиканская партия - старейшая политическая партия Турции, основанная Мустафой Кемалем Ататюрком, первым президентом и основателем современной Турции. РНП описывает себя как “современную социал-демократическую партию, верную основополагающим принципам и ценностям Турецкой Республики”.

İYİ партия - националистическая, консервативная, светская и центристская политическая партия Турецкой Республики. Она создана 25 октября 2017 г. выходцами из правой Партии националистического действия, которые разошлись во взглядах с руководством этой партии, которое поддержало на референдуме в 2016 году переход к президентской республике. Председателем партии является Мераль Акшенер. Партия поддерживает принципы и идеалы основателя Турции - Кемаля Ататюрка.