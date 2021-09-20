Уменьшается количество потребляющих мясо

Об этом сделал сообщение Национальный статистический комитет.

Стало известно, что за январь — август 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на продукты народного потребления выросли на 6,2%. Об этом сделал сообщение Национальный статистический комитет.

В том числе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 7,6%, на алкогольные напитки и табак на 9,3%.

Трудней всего пришлось любителям свинины, она подорожала на 20,4%. Баранина подорожала на 19,7%, говядина на 10%, рыба на 10,8%, сахар на 19,5%, кондитерские изделия подорожали на 7%.

Источник: газета «Де факто» №25 от 17.09.2021/стр., gezitter.org