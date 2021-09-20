Уменьшается количество потребляющих мясо

Об этом сделал сообщение Национальный статистический комитет.
Стало известно, что за январь — август 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на продукты народного потребления выросли на 6,2%. Об этом сделал сообщение Национальный статистический комитет.
В том числе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 7,6%, на алкогольные напитки и табак на 9,3%.
Трудней всего пришлось любителям свинины, она подорожала на 20,4%. Баранина подорожала на 19,7%, говядина на 10%, рыба на 10,8%, сахар на 19,5%, кондитерские изделия подорожали на 7%.
Источник: газета «Де факто» №25 от 17.09.2021/стр., gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!