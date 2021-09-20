Каптагаев: Принятие решений по Кумтору — мужество Садыра Жапарова

Необходимо привлечь к ответственности всех причастных к кумторовской афере...

- Вскрылась кумторовская язва, весь народ поддерживает усилия по восстановлению интересов нашей страны в надежде, что всё закончится хорошо и наконец-то золоторудное месторождение будет работать на благо народа. И будет правильно отметить, что экстренные решения по вопросу «Кумтора» были приняты благодаря воле и мужеству президента Садыра Жапарова. Единственное, на что стоит обратить внимание, на надо в этом деле «стричь пеструю овцу отдельно от других». Необходимо привлечь к ответственности всех причастных к кумторовской афере... соответственно не создавшейся ситуации или политических интересам, а с деяниями, преступлениями, назначить соответствующее наказание и окончательно поставить точку в этом вопросе.

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