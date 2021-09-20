30 тысяч участников 157 стран на Саммите мира призвали к согласованным действиям во имя устойчивого мира в эпоху новой нормальности

Бишкек, "Саясат. kg". В саммите приняли участие через YouTube более 30 тысяч человек, а также 2500 человек из 157 стран в Zoom конференциях.

18 сентября 2021 года была проведена онлайн 7-я годовщина Саммита мира HWPL. Мероприятие этого года было посвящено прогрессу международных усилий и планам по продвижению мирной повестки дня в эпоху «новой нормальности», переходящей от пост COVID-19 к жизни с COVID-19.

В саммите приняли участие через YouTube более 30 тысяч человек, а также 2500 человек из 157 стран в Zoom конференциях. В то же время YouTube трансляция мероприятия на русском языке набрала более 1700 просмотров, а в Zoom участвовали около 50 представителей образовательных и юридических кругов, общественных и женских организаций, религиозные лидеры и СМИ из стран СНГ.

Организатор саммита, международная организация за мир «Небесная культура, мир во всем мире и восстановление света» (HWPL) при ЭКОСОС ООН, после Саммита мира в 2014 году проводит ориентированные на граждан миротворческие мероприятия для создания «культуры мира», поддерживаемой ООН и международным сообществом для установления атмосферы мирного сосуществования.

На данном саммите были представлены совместные действия для устойчивого мира через кейсы различных секторов, таких как международное право, религия, образование и СМИ. В выступлениях докладчики призвали к международному сотрудничеству для преодоления нынешнего кризиса, который вышел на первый план во время пандемии и угрожает сосуществованию и гармонии человечества.

Миротворческие усилия, возглавляемые HWPL по созданию правовых основ и международных норм ради мира через объединение глобальных игроков, воплощаются в призыве принять международный закон о мире на основе Декларации о мире и прекращении войн (DPCW).

«Учебник DPCW позволяет нам систематически преподавать международное право и сущность мира студентам и другим людям. Это позволяет им стать лекторами на будущих курсах», – сказал Мизанур Рахман, главный советник Ассоциации азиатских профессоров права (AALP) и экс-председатель Национальной комиссии по правам человека Бангладеш (NHRC-BD), подчеркнув необходимость поощрять публичный дискурс о миростроительстве в академических кругах.

В дополнение к основным принципам мира, которые должны соблюдать страны, декларация DPCW представила принципы, которые должны быть рассмотрены в нынешнюю эпоху, такие как запрещение применения силы, поощрение свободы вероисповедания и участие граждан в распространении культуры мира. В частности, в документе говорится, что усилия по достижению мира исходят от всех членов глобального сообщества, определяя в качестве основных участников построения мира не только национальные государства, но также международные организации и всех граждан.

«Мы знаем, что будет трудно достичь мира, если мы все не будем работать для этого. Вот почему мы должны побуждать детей, молодежь и взрослых предотвращать словесные оскорбления и работать над сокращением и искоренением неравенства для достижения более справедливого, стабильного и мирного мира», – заявила экс-президент Эквадора Росалия Артеага Серрано.

Октавия Альфред, министр образования, планирования человеческих ресурсов, профессионального обучения и национального превосходства Доминики, сказала, что студенты узнают о необходимости взаимного сосуществования и сотрудничества через образование в духе мира HWPL, и передают своим друзьям, родителям и учителям то, что они узнали. Она отметила, что образование мира HWPL также касается концепций, которые могут развить навыки психосоциальной компетенции, включая уважение к разнообразию, порядку, разрешение конфликтов и переговоры, поэтому оно используется для подготовки учителей.

«Наша цель – положить конец войнам на планете, установить мир и сделать его вечным наследием для будущих поколений. Без мира все, что нам удалось построить, будет разрушено. … Мы не должны допустить этого. Итак, чтобы достичь мира, разве мы не должны в единстве осуществить нашу цель?», – подчеркнул председатель HWPL Ли Ман Хи на саммите.



