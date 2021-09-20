ГКНБ: Избрана мера пресечения в отношении бывшего депутата ЖК КР «Ч.Р.»

Бишкек, "Саясат. kg". «Ч.Р.» были получены и присвоены денежные средства в сумме 300 000 долларов США за депутатский мандат, тем самым был причинен ущерб заявителю в особо крупном размере.
В рамках уголовного дела по факту мошенничества со стороны бывшего депутата ЖК КР от политической партии «Кыргызстан» «Ч.Р.» Первомайским судом г.Бишкек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период следствия.
Как сообщалось ранее, ГКНБ вновь установлен факт получения и присвоения обманным путем крупной денежной суммы на парламентских выборах, прошедших в 2020 году. Так, членом политической партии «Кыргызстан» и экс-депутатом парламента страны «Ч.Р.» были получены и присвоены денежные средства в сумме 300 000 долларов США за депутатский мандат, тем самым был причинен ущерб заявителю в особо крупном размере.
16 сентября 2021 года, по результатам проведенных следственных действий и полученных доказательств, «Ч.Р.» был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.204 ч.3 (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК КР.
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