ГКНБ: Пресечена незаконная деятельность крупной майнинг-фермы

Бишкек, "Саясат. kg". ГКНБ КР в ходе проводимой работы по пресечению корупционных схем в энергетическом секторе, была выявлена и пресечена незаконная деятельность сети майнинг-ферм.

В рамках материалов досудебного производства было установлено, что гражданином КР «М.Д.Ю.», была организована незаконная деятельность по добыче криптовалюты путем создания майнинг-ферм с подключением к электрическим сетям распредкомпании «ЭТ» и хищением, электрической энергии в крупном размере.

Так, 15 сентября 2021 в ходе проведенных мероприятий было выявлено незаконно подключенная к энергосетям распредкомпании «ЭТ» с более 500 «майнинг-ферм» для обеспечения функционирования криптовалюты.

Стоит отметить, что майнинг-фермы впоследствии приводят к дефициту выработанной электроэнергии, так как 1 оборудование потребляет порядка 1500-3000 кВт/ч.

В рамках зарегистрированных материалов в ЕРПП проводятся соответствующие процессуальные действия, в целях установления нанесенного ущерба государству.