ГСИН: Айбека Калиева и Салайдина Авазова отпустили. Истек тюремный срок

Айбек Калиев и Салайдин Авазов были освобождены из тюрьмы, так как они отбыли свой срок наказания.



Сегодня, 17 сентября, стало известно, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров помиловал экс-главу Нацэнергохолдинга Айбека Калиева и бывшего директора ОАО "Электрические станции" Салайдина Авазова.



Источники отметили, что Калиев и Авазов освобождены из мест лишения свободы более трех недель назад, так как их помиловал глава государства.

В Госслужбе исполнения наказаний КР редакции Kaktus.media сообщили, что Айбек Калиев и Салайдин Авазов были освобождены из тюрьмы, так как они отбыли свой срок наказания.

Отметим, в декабре 2019 года Свердловский райсуд Бишкека приговорил Калиева к 15 годам лишения свободы. Городской суд приговорил его к 14 годам. Верховный суд оставил в силе это решение. Салайдин Авазов приговором Верховного суда КР получил наказание 11 лет и 3 месяца лишения свободы.

URL: https://kaktus.media/446191

