Фильм кыргызского режиссера вошел в конкурс крупнейшего кинофестиваля Азии

Фильм отобран в конкурсную программу "Широкий угол", где демонстрируются лучшие короткометражные фильмы.
Мировая премьера фильма кыргызстанского режиссера Элдияра Мадакима "Сальвадор Дали" состоится на 26-м Международном кинофестивале в Пусане (Южная Корея), который будет проходить с 6 по 15 октября.
Фильм отобран в конкурсную программу "Широкий угол", где демонстрируются лучшие короткометражные фильмы.
Кинокартина рассказывает историю детства режиссера, который воспитывался в горной местности у своей бабушки. Каждый день маленькому Орозбеку приходится преодолевать большие расстояния и переправу через реку, чтобы добраться до школы. Потому что именно здесь он может приблизиться к своей заветной мечте.
Съемки фильма проходили на малой родине режиссера - в Алайском районе - зимой 2020 года. Оператором-постановщиком выступил Акжол Бекболотов. Звукорежиссер - Калыбек Шерниязов. Композитор - Мурзали Жээнбаев. Художник-постановщик - Санжар Осмонбеков. Продюсеры - Нурбек Айбашов и Элдияр Мадаким. Отметим, что режиссер Элдияр Мадаким также является автором сценария фильма, монтажером и специалистом по цветокоррекции.
Главные роли сыграли Дамир Нурмаматов, Кенеш Курманалиева, Аксулуу Токоева, Таалайкан Абазова и Уланбек Султангазиев.
Фильм снят на базе киностудии "Айтыш фильм" при поддержке национальной киностудии "Кыргызфильм" им. Т. Океева.
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